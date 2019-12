Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fassaden beschädigt

Ilfeld & Nordhausen (ots)

Am 28.12.19 wurden Beamte des Nordhäuser Inspektionsdienstes zu Sachbeschädigungen an Hausfassaden gerufen, welche im Verlauf der vorhergehenden Nacht begangen wurden:

In Ilfeld / Mittelstraße mussten die Beamten feststellen, dass durch Unbekannt auf die Schieferplatten der Hausverkleidung Gewalt ausgeübt wurde, sodass ein Sachschaden von geschätzten 50,- Euro entstand.

In Nordhausen / Hesseröder Straße war der durch Unbekannt verursachte Sachschaden mit ca. 400,- Euro zu beziffern. Von der Wand des Hauses, in welchem auch ein AfD-Büro untergebracht ist, wurden gewaltsam zwei montierte Gegenstände entfernt und beschädigt, wobei auch die Fassade in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Hinweise aus der Bevölkerung zu bislang unbekannter Täterschaft nimmt die Polizei Nordhausen gern entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Inspektionsdienst Nordhausen

Telefon: 03631 960

E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell