Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendieb doppelt gescheitert

Nordhausen / Niedersachswerfen (ots)

Beamte des Nordhäuser Inspektionsdienstes wurden am Abend des 27.12.19 kurz vor Ladenschluss zu einem Einkaufsmarkt am Nordhäuser Pferdemarkt gerufen. Dort hatte ein Detektiv einen Ladendieb ertappt. Die Beamten stellten die Identität des 32-jährigen Deutschen fest. Im Rahmen der geführten Ermittlungen bestätigte sich, dass der Täter am späten Nachmittag desselben Tages bereits in einem Markt in Niedersachswerfen versucht hatte, zu stehlen. Nachdem er auch hier auf frischer Tat ertappt wurde, konnte sich der Mann zunächst durch Flucht entziehen, wurde aber durch Zeugen derart beschrieben, dass man ihm die Tat zweifelsfrei zuordnen konnte.

