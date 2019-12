Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auseinandersetzung mehrerer Jugendlicher in Heiligenstadt

Eichsfeld (ots)

Am Freitag, den 27.12.2019 gegen 17:20 Uhr kam es in Heiligenstadt im Bereich der Mescheder Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen, bzw. Heranwachsenden. Dieser Streit eskalierte letztendlich in Schlägen und Tritten untereinander, sowie der Beschädigung eines PKW Mercedes.

Da bislang nicht alle Namen der Beteiligten bekannt sind, wird um Zeugenhinweise gebeten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Eichsfeld

Telefon: 03606 6510

E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell