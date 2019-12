Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: zwei Unfallfluchten

Eichsfeld (ots)

Am Freitag, den 27.12.2019 wurde in Leinefelde in der Straße Ringau ein geparkter PKW Audi durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher stieß vermutlich beim Rangieren gegen die linke, vordere Ecke des Fahrzeuges und entfernte sich anschließend ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zwischen Freitag Nachmittag und Samstag Mittag wurde in Effelder in der Langen Straße ebenso ein geparkter PKW BMW beschädigt. Auch in diesem Fall verließ der Verursacher pflichtwidrig die Unfallstelle.

