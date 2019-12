Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: versuchter Einbruch in den Worbiser Jugendclub

Eichsfeld (ots)

In der Zeit von Montag, den 23.12.2019 bis Samstag, den 28.12.2019 versuchten bislang unbekannte Täter die Eingangstür des Jugendclubs in Worbis aufzuhebeln. Der Versuch misslang, jedoch entstand an der Tür Schaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Eichsfeld

Telefon: 03606 6510

E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell