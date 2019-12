Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nachfolgeverkehr nicht beachtet

Rottleben (ots)

Am 28.12.2019 gegen 13:30 Uhr befuhr der Fahrer eines Lkw VW Transporter die Ortsverbindungsstraße L2293 von Rottleben kommend in Richtung Göllingen. Auf Höhe der Einmündung zur Motocrosshalle wollte der Fahrer nach links in diese einbiegen und beachtete hierbei nicht den Fahrer eines Pkw Seat Leon welcher sich im Rahmen eines Überholvorganges gerade links neben ihm befand. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge wobei der Pkw Seat nach links in den Straßengraben gedrängt wurde. An beiden Fahrzeugen kam es zu Sachschaden in Höhe von ca. 1200 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

