Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit Greifvogel

Schernberg (ots)

Zu einem Wildunfall wurden die Beamten am 28.12.2019 gegen 16:30 Uhr gerufen. Auf der Ortsverbindungsstraße L2085 zwischen Himmelsberg und Schernberg startete ein Bussard vom Straßenrand und kollidierte hierbei mit dem Außenspiegel des vorbeifahrenden Pkw VW Transporters. Die Fahrerin blieb unverletzt, am Pkw kam es zu Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Um den verletzten Greifvogel kümmerte sich der zuständige Jagdpächter.

