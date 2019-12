Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall

Sondershausen (ots)

Am 27.12.2019 gegen 12:25 Uhr kam es in Sondershausen auf Höhe der Classic-Tankstelle zu einem Auffahrunfall. Die Fahrerin eines Pkw Audi Kombi befuhr die Erfurter Straße in Richtung Kreisverkehr Franzberg und musste auf Höhe der Tankstelle verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte die hinter ihr fahrende Fahrerin eines Pkw Ford Transit zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen kam es zu einem Gesamtschaden von ca. 1500 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell