Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau schwer verletzt

Bad Frankenhausen (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine 23 Jahre alte Frau am Freitag, gegen 11.30 Uhr, in Bad Frankenhausen. Ihr Fahrzeug, das in der Rottlebener Straße abgestellt war, geriet aus noch ungeklärter Ursache ins Rollen. Die 23-Jährige wurde von dem Pkw erfasst und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen dauern an.

