Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Graffiti auf Schulgelände

Bad Langensalza (ots)

Am Freitagmorgen wurden Graffitischmierereien auf dem Schulgelände eines Gymnasiums in der Straße Schulplatz festgestellt. Unbekannte beschmierten zwei Steinpoller im Zufahrtsbereich mit roter Farbe. Ein weiterer roter Schriftzug befand sich am Kellerzugang. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochmorgen, 25. Dezember, und Freitagmorgen, 27. Dezember. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

