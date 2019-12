Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Apotheke

Nordhausen (ots)

Zwischen Dienstag, 24. Dezember, 12.30 Uhr und Freitag, 27. Dezember, 7.55 Uhr versuchten Unbekannte in die Apotheke in der Grimmelallee einzudringen. Der oder die Täter scheiterten beim Versuch, die Tür gewaltsam zu öffnen. Erbeutetet wurde nichts. An der Tür entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

