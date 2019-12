Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto zerkratzt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Donnerstag zerkratzten Unbekannte in Heiligenstadt einen Mercedes. Das Auto war zur Tatzeit, zwischen 0.30 Uhr und 14.30 Uhr, in der Mescheder Straße abgestellt. Der Besitzer des Autos stellte mehrere Kratzer im Lack fest. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

