Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw mit Laterne kollidiert - Fahrer fährt zunächst davon

Artern (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 21.15 Uhr, ist ein Pkw in der Straße Mühlwerder in Artern mit einer Straßenlaterne kollidiert. Anschließend flüchtete der Fahrer. Ein Anwohner informierte die Polizei über die Unfallflucht und die schief stehende Laterne. Etwa 1,5 Stunden später stellte sich der unfallflüchtige Autofahrer bei der Polizei. Sowohl am Fahrzeug des 19-Jährigen, als auch an der Laterne entstand Sachschaden.

