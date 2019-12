Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ölfilm auf der Wipper

Sondershausen (ots)

Durch einen aufmerksamen Spaziergänger wurde am Mittwochnachmittag ein Ölfilm auf der Wipper in Sondershausen bemerkt. Das Ölgemisch gelangte aus einem Regenwasserkanal in den Fluß. Nach einiger Zeit konnte der Ursprung des Öles auf einem Firmengelände in der Sondershäuser Schachtstraße ausgemacht werden. Hier war nach einem Hydraulikdefekt Öl ausgetreten und Restanhaftungen wurden durch den einsetzenden Regen in den Kanal gespült worden.

