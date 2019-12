Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Bike entwendet

Greußen (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit vom Montag, 08:00 Uhr bis zum Dienstag, 08:20 Uhr, ein schwarzes Diamant E-Bike aus einem Keller in der Greußener Heinrich-König-Straße. Um in den Besitz des Fahrrades zu gelangen wurde die Tür zum Keller und das Fahrradschloss gewaltsam geöffnet.

