Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ohne Führerschein, mit nicht versichertem Fahrzeug und unter Einfluss von Drogen unterwegs

Nordhausen (ots)

Am 25.12.2019 kontrollierten die Beamten des ID Nordhausen um 07:10 Uhr einen PKW Daewoo in der Bochumer Straße in Nordhausen. Der Fahrzeugführer konnte bei der Kontrolle weder Personalausweis noch Führerschein vorlegen und wirkte dabei sehr unruhig. Es wurde ihm ein freiwilliger Drogentest angeboten, welcher positiv reagierte. Die daraufhin angeordnete Blutentnahme wurde im Anschluss im Südharz-Klinikum Nordhausen durchgeführt. Ein zwischenzeitlich durchgeführte Überprüfung zum Führerschein ergab, dass der Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis hat. Das benutzte Fahrzeug war zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben, da für dieses kein Versicherungschutz mehr bestand. Dem Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt und er wurd danach aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Inspektionsdienst Nordhausen

Telefon: 03631 960

E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell