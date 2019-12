Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Entsorgungsunternehmen

Deuna (ots)

Seit Montagvormittag, 11.15 Uhr, brennt es in einem Entsorgungsunternehmen in der Industriestraße in Deuna im Eichsfeld. Sämtliche Feuerwehren aus der Umgebung kamen zum Einsatz. Auch die Kameraden der Feuerwehren Leinefelde und Worbis wurden zur Bekämpfung der Flammen nachgefordert. Menschen kamen nicht zu Schaden. Durch die starke Rauchentwicklung werden Verkehrsteilnehmer zur besonderen Vorsicht ermahnt. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Höhe des Schadens beläuft sich nach ersten Informationen auf mehrere zehntausend Euro. Zur genauen Brandursache wird ermittelt.

