Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe erbeuten VW-Radkappen

Teistungen (ots)

Auf die vier Radkappen eines VW hatten es Diebe am vergangenen Wochenende in Teistungen abgesehen. Der VW Golf war auf dem Parkplatz eines Hotels im Klosterweg abgestellt. Der Diebstahl der originalen VW-Radkappen ereignete sich zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

