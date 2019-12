Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Burger Imbiss

Nordhausen (ots)

Nach dem Einbruch in einen Burger Imbiss in der Hesseröder Straße am vergangenen Wochenende sucht die Polizei Zeugen. Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag, 14.40 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in den Imbiss ein. Sie erbeuteten Bargeld und verursachten einen Sachschaden von ca. 700 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

