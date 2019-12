Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneut Diebstahl aus Getränkelager - Zeugen gesucht

Bad Langensalza (ots)

Wiederholt hatten es Diebe am Wochenende auf die Getränke aus dem Lager eines Supermarktes am Lindenbühl abgesehen. In der Nacht zu Montag wurde der Einbruch festgestellt. Der oder die Unbekannten erbeuteten mehrere Kästen Wasser, Limonade und Leergut im Wert von ca. 140 Euro. Erst in der Nacht zu Freitag, 20. Dezember, hatten sich Diebe Zutritt verschafft und mehrere Getränkekästen entwendet. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Lager des Supermarktes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

