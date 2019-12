Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Nordhausen (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in Nordhausen in der Karl-Meyer-Straße am Samstag, den 21.12.19, um 01:40 Uhr wurde eine 40- jährige Fahrzeugführerin mit ihrem VW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin wurde ihr ein freiwilliger Drogenvortest angeboten, dieser verlief positiv. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und im Südharzklinikum durchgeführt. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und ihr die Weiterfahrt untersagt.

