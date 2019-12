Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wild sorgte für Unfallschäden

Kyffhäuserkreis (ots)

Mehrere Wildunfälle wurden der PI Kyffhäuser am Wochenende gemeldet. In deren Folge leider die Pkws beschädigt waren und die Tiere ihren Ausflug in der Straßenverkehr mit dem Leben bezahlten. So traf es am 20.12.2019 einen Volvo-Fahrer in Sondershausen auf der B4, welcher mit einem Reh kollidierte, sowie am 21.12.2019 eine Pkw-Fahrerin auf der L2290 zwischen Göllingen und Seega, die mit einen Wildschwein zusammen stieß und eine Pkw-Fahrerin, welche zwischen Rottleben und Bad Frankenhausen ebenfalls mit einem Reh kollidierte. Es entstanden Sachschäden von geschätzten 4500,- EUR, zum Glück kein Personenschaden.

