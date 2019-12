Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten

Heiligenstadt (ots)

In der Zeit vom 17.12.2019, 18:30 Uhr bis zum 17.12.2019, 19:30 Uhr wurde in der Hauptstraße in Berlingerode ein PKW Mercedes von unbekannten Tätern auf beiden Seiten zerkratzt. Der Schaden wird mit ca. 2000,- Euro angegeben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Eichsfeld

Telefon: 03606 6510

E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell