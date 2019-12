Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle

Heiligenstadt (ots)

Am 21.12.2019 gegen 17:55 Uhr beabsichtigte die Fahrerin eines PKW Skoda in der Steinstraße in Dingelstädt rückwärts aus einer Parklücke auszuparken. Dabei übersah sie einen gerade vorbeifahrenden PKW Audi und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1399,-EUR. Personen wurden nicht verletzt.

Am Sonntag dem 22.12.2019 gegen 01:35 Uhr befuhr die Fahrerin eines PKW Mazda die L 3080 aus Richtung Leinefelde kommend in Richtung Heiligenstadt. Kurz nach der Einmündung der Carl-Zeiss-Straße beabsichtigte sie auf der Fahrbahn zu wenden um in das Gewerbegebiet zu fahren. Der nachfolgende Fahrer eines PKW BMW übersah den, quer auf der Straße stehenden Mazda und stieß mit diesem zusammen. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden beläuft sich auf ca. 15000,-EUR. Personen wurden jedoch nicht verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer des BMW Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

