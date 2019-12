Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten im Eichsfeld

Nordhausen (ots)

Am 20.12.2019 gegen 17:00 Uhr kam es in einem Geschäft in der Wilhelmstraße in Heiligenstadt zu einem Diebestahl aus der Ladenkasse. Zur Tatzeit betrat eine männliche Person das Geschäft und verwickelte die beiden Mitarbeiterinnen in ein Gespräch. Der Unbekannte sprach englisch und lenkte die Mitarbeiterinnen vermutlich ab, während ein zweiter unbekannter Täter 1000,-EUR aus der Ladenkasse entwendete. Das Fehlen des Geldes fiel erst auf, als der nächste Kunde bezahlen wollte.

In der Nacht vom 20.12. zum 21.12.19 wurde durch unbekannte Täter die Heckscheibe eines Pkw Audi A4 zerstört. Der Pkw stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz unterhalb der Frohnmühlengasse (Herrenmühle).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Eichsfeld

Telefon: 03606 6510

E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell