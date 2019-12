Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto davon gerollt

Nordhausen (ots)

Am Donnerstag, kurz nach 16 Uhr, machte sich ein Auto, das in der Weberstraße abgestellt war, selbstständig. Der Fahrer hatte es offenbar nicht richtig gegen Wegrollen gesichert. Der Audi rollte über die Weberstraße und die Kreuzung zum Taschenberg in Richtung August-Bebel-Platz. Dort kollidierte es mit einem Verkehrszeichen, wodurch dieses leicht beschädigt wurde. Personen kamen nicht zu Schaden.

