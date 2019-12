Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrerin mit über 2 Promille gestoppt

Bad Frankenhausen (ots)

Am Donnerstagabend kontrollierten Polizisten, gegen 21.45 Uhr, in der Straße Am Wallgraben die Fahrerin eines Audi. Mit ihr wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab über 2,1 Promille. Die 52-Jährige musste ihr Auto stehen lassen. Die Beamten erstatteten Anzeige.

