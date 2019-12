Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vier Menschen bei Wohnungsbrand verletzt

Mühlhausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag brach gegen 15.35 Uhr in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wanfrieder Straße in Mühlhausen ein Feuer aus. Die vier Bewohner der betroffenen Wohnung kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung leicht verletzt ins Krankenhaus. Weitere Bewohner mussten evakuiert werden, blieben aber unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache dauern an.

