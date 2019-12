Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Paket aus Zulieferfahrzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Ein dreister Diebstahl ereignete sich am Donnerstagvormittag, zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr, in der Förstemannstraße. Ein Unbekannter entwendete ein Paket aus einem Zustellfahrzeug. Einem Passanten war der Diebstahl aufgefallen, er informierte den Zulieferer, der sich in der Nähe befand. Der Dieb war zwischen 20 und 25 Jahre alt, ca. 1,80 m bis 1,85 m groß und hatte blonde kurze Haare. Er war mit einer hellen Jacke und einer hellen Hose bekleidet. Auffallend war das Mountainbike des Täters, bei dem es sich vermutlich um ein E-Bike handelt. Es war braun/khakifarben mit neongelben Applikationen. Der Mann flüchtete in Richtung Körnerstraße. Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zu dem bislang unbekannten Paketdieb machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

