Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto gestohlen

Nordhausen (ots)

In der zurückliegenden Nacht stahlen Unbekannte einen weißen Pkw BMW X6 in Nordhausen. Das neuwertige Fahrzeug stand vor einem Wohnhaus im Elsterstieg. Ermittlungen zufolge schlugen die Diebe gegen 2 Uhr lautlos zu. Der Besitzer hatte das fehlende Auto am Morgen gegen halb sieben bemerkt. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, insbesondere zu auffälligen Autos oder Personen in den letzten Tagen, im Bereich des Elsterstieges wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

