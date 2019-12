LPI-NDH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Bereits am vergangenen Donnerstag, 12. Dezember, kam es zu einer Unfallflucht, zu der die Polizei nun Zeugen sucht. Gegen 16.45 Uhr befuhr ein Skoda die Bundesstraße 4 aus Richtung Oberspier in Richtung des Abzweiges zur Bundesstraße 249. Hinter dem Bahnübergang am Abzweig in Richtung Hohenebra kam der Skoda-Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit einer entgegenkommenden Sattelzugmaschine. Der bislang unbekannte Fahrer der Sattelzugmaschine setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur Sattelzugmaschine machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

