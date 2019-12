Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brandursache noch nicht eindeutig aufgeklärt, technischer Defekt ausgeschlossen

Lipprechterode (ots)

Nach dem Feuer in einem Wohnhaus am Dienstag in Lipprechterode, nahmen am Vormittag die Spezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache am Brandort auf. Demnach schließen die Ermittler zum jetzigen Zeitpunkt einen technischen Defekt als Brandursache aus. Um endgültig eine Brandursache festlegen zu können, machen sich noch weitere Ermittlungen erforderlich. Nach dem Brand kamen drei Bewohner vorsorglich ins Krankenhaus.

