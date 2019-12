Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertige Mountainbikes aus Keller gestohlen

Nordhausen (ots)

Zwischen Sonntagabend, 15. Dezember, und Dienstagabend, 17. Dezember, brachen Unbekannte in zwei Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hesseröder Straße ein. Aus einem der Keller stahlen der oder die Täter zwei hochwertige Mountainbikes des Herstellers Canyon in den Farben grau und schwarz. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib der Fahrräder geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

