Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad kollidiert mit Betonblock

Artern (ots)

An einem Betonblock endete die Radfahrt eines 77-Jährigen am Dienstag in Artern. Er war gegen 17 Uhr auf dem Fußweg der Leipziger Straße unterwegs, als er dort gegen den Betonblock, der zur Verkehrsberuhigung aufgestellt war, prallte. Der 77-Jährige stürzte und kam verletzt ins Krankenhaus.

