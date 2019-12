Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drei Verletzte nach Feuer in Wohnhaus

Lipprechterode (ots)

Drei Menschen, darunter ein einjähriges Kind, kamen nach einem Brand am Dienstagnachmittag zur Beobachtung ins Krankenhaus. Gegen 14.30 Uhr brach das Feuer in einem Wohnhaus im Helenenhof aus. Die Feuerwehr evakuierte eine dreiköpfige Familie. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Am Mittwoch wird der Brandort durch Spezialisten der Kriminalpolizei untersucht, um die genaue Brandursache zu klären.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell