Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Korrektur Pressemeldung vom 16.12., 13.36 Uhr, Mehrere Brände in Bornhagen, Belohnung ausgesetzt

Bornhagen (ots)

In der Pressemeldung der LPI Nordhausen vom 16. Dezember, in der noch einmal nach Zeugen zu mehreren Bränden in Bornhagen gesucht wurde, haben sich Fehler eingeschlichen. Es werden nach wie vor Zeugen gesucht, die Angaben zu den verschiedenen Brandgeschehen im September und November geben können. Eine Versicherung hat nun eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung und Verurteilung des oder der Täter führen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell