Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rauchentwicklung in Wohnung

Sondershausen (ots)

Am Dienstag kam es gegen 12.30 Uhr an einem Mehrfamilienhaus in der Max-Reger-Straße zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. In einer Wohnung eines 81-Jährigen hatte eine Pfanne mit Öl auf einem eingeschalteten Herd für Rauchentwicklung gesorgt. Eine offene Flamme entstand nicht. Die 60-jährige Nachbarin, die den Rauchmelder gehört und daraufhin die Feuerwehr verständigt hatte, kam vorsorglich ins Krankenhaus.

