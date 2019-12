Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gerüstteile gestohlen - Zeugen gesucht

Großfurra (ots)

In der vergangenen Nacht drangen Unbekannte gewaltsam über einen Zaun auf den Lagerplatz einer Gerüstbaufirma in der Schachtstraße ein. Vom Gelände entwendeten der oder die Unbekannten Gerüstteile im Wert von ca. 15000 Euro. Da das Beutegut mehrere Tonnen wiegt, müssen mehrere Personen am Tatort agiert haben und die Teile mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Wer hat in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf oder nahe des Firmengeländes bemerkt? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell