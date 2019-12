Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Obertopfstedt (ots)

Bereits am Dienstag, 10. Dezember, ereignete sich in Obertopfstedt eine Unfallflucht, zu der die Polizei nun Zeugen sucht. Ein Unbekannter kollidierte auf dem Schenksplatz mit einem Straßenspiegel. Dieser wurde durch den Zusammenstoß beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher pflichtwidrig vom Unfallort. Die genaue Unfallzeit ist nicht bekannt. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

