Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erste Festnahmen und Sicherstellungen bei Durchsuchungen

Herbsleben (ots)

Seit dem Morgen laufen Durchsuchungen in Herbsleben durch Beamte der Kriminalpolizei Mühlhausen. Diese werden durch Polizisten der Bereitschaftspolizei unterstützt. (siehe 1. Pressemeldung vom 17.12.) Am Vormittag nahmen die Beamten einen 26-Jahre alten Mann fest, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Ihm wird unter anderem die Abgabe von Drogen an Minderjährige vorgeworfen. In einem weiteren Durchsuchungsobjekt erfolgte die vorläufige Festnahme der 52-jährigen Hauptverdächtigen. Sie steht im Verdacht mit verschiedenen Drogen zu handeln. Ein 13-jähriges Mädchen, welches die Polizisten ebenfalls in einem der Objekte antrafen, wurde an die Mutter übergeben. Das Kind, dessen 19-jähriger Freund an der Einsatzadresse lebt, stand offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen, was ein Schnelltest bestätigte. Bislang konnten zahlreiche Beweismittel, darunter Betäubungsmittel und Bargeld, sichergestellt werden. Das Veterinäramt musste hinzugezogen werde, da auf einem Durchsuchungsgelände ein Wildschwein aufgefunden wurde.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell