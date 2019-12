Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizeieinsatz nach vermeintlicher Explosion

Mühlhausen (ots)

Eine vermeintliche Explosion in einem Mehrfamilienhaus löste am Montagabend einen Polizeieinsatz aus. Gegen 19.45 Uhr hatte ein Mann die Explosion in einem Haus in der Volkenröder Straße mitgeteilt. Vor Ort konnten die Beamten keine Schäden oder Hinweise auf eine Explosion feststellen. Möglicherweise war ein gezündeter Böller für die Wahrnehmungen des Mannes verantwortlich.

