Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto fährt auf Baumstumpf und kippt

Nordhausen (ots)

Der Fahrer eines Nissan befuhr am Montag, gegen 17.20 Uhr, einen Parkplatz an der Hallesche Straße. Als der 76-Jährige nach links in Richtung Parkplatzausfahrt abbog, überfuhr das Auto einen Baumstumpf. In weiterer Folge kippte der Pkw und kam auf der Seite zum Liegen. Der Autofahrer musste vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf ca. 10000 Euro. Zur Bergung des Fahrzeuges war auch die Feuerwehr im Einsatz.

