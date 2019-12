Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Heizungskeller

Steinbach (ots)

20000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Brandes, der sich am Montag, gegen 17.30 Uhr in Steinbach bei Heiligenstadt ereignete. Das Feuer war im Heizungskeller eines Wohnhauses in der Dorfstraße ausgebrochen. Offenbar führte ein technischer Defekt am Holzvergaser zu dem Feuer. Die Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen. Verletzt wurde niemand.

