Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer in Mehrfamilienhaus

Bad Frankenhausen (ots)

Am Montagabend kam es gegen 22.20 Uhr zum Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhaus Am Tischplatt. Aufgrund des stark verrauchten Hausflures musste die Feuerwehr zehn Menschen mit der Drehleiter aus ihren Wohnungen evakuieren. Einige Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen. Verletzt wurde niemand. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer in der Erdgeschosswohnung aus noch ungeklärter Ursache in einem Schaltkasten der Küche aus. Im Laufe des Dienstages finden weitere Untersuchungen am Brandort statt. Derzeit geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Die betroffene Wohnung ist noch unbewohnbar.

