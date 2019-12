Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kriminalpolizisten durchsuchen in Herbsleben

Herbsleben (ots)

Seit den frühen Morgenstunden durchsuchen Beamte der Kriminalpolizei Mühlhausen ein Gehöft und eine Wohnung in Herbsleben. Hierbei werden sie von Polizisten der Thüringer Bereitschaftspolizei und Spezialhundeführer unterstützt. Die 52 jährige Bewohnerin und deren 32 jähriger Sohn sind wegen des Verdachtes des Rauschgifthandels in den Focus der Ermittler geraten. Die Frau soll weiterhin gemeinsam mit einem 19-jährigen Heranwachsenden in Herbsleben Drogen an Jugendliche weiter verkauft haben. Medien hatten mehrfach berichtet. Die umfangreichen Durchsuchungen dauern an, Ergebnisse werden nachgereicht.

