Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Traktor-Anhänger-Gespann umgekippt - Fahrer verletzt

Diedorf (ots)

Mit leichten Verletzungen kam ein Traktorfahrer am Montagvormittag nach einem Unfall ins Krankenhaus. Der 57-Jährige war gegen 10 Uhr mit seinem Traktor und zwei Anhängern auf der Landstraße aus Richtung Katharinenberg in Richtung Diedorf unterwegs. An einem Gefälle verlor er die Kontrolle über das Gespann. Der Traktor kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Ein Straßengraben stoppte das Gespann. Dem Fahrer gelang es, selbstständig das Fahrerhaus zu verlassen. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Landstraße war für ca. zwei Stunden halbseitig gesperrt.

