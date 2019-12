Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scheibe beschädigt - Zeugen gesucht

Bleicherode (ots)

Am vergangenen Wochenende beschädigten Unbekannte in der Hauptstraße die Scheibe eines Hauses, neben dem Heimatmuseum. Einem Passant war die beschädigte Scheibe aufgefallen, er informierte die Polizei. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 22 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

