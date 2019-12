Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baumstumpf angezündet

Nordhausen (ots)

Am Sonntagabend setzten Unbekannte, gegen 18.30 Uhr, in der Frankenstraße einen hohlen Baumstumpf in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 03631/960 entgegen.

