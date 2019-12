Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Gartenlauben bei Brand beschädigt

Nordhausen (ots)

Über 1000 Euro Schaden entstanden am Sonntagabend bei einem Gartenlaubenbrand in der Kleingartenanlage Am Roßmannsbach. Gegen 22 Uhr brannte eine Laube bereits lichterloh. An dieser entstand ein Schaden von ca. 100 Euro. Höheren Schaden hinterließen Feuer und Löschwasser an einer benachbarten Gartenhütte, die in Mitleidenschaft gezogen wurde. Zur Brandursache wird ermittelt. Personen kamen nicht zu Schaden.

