Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Platzverweis für Randalierer in Nordhausen

Nordhausen (ots)

Am frühen Morgen des 15.12.2019, um 05:25 Uhr, meldete ein pflichtbewusster Nordhäuser der Polizei, dass eine männliche Person am Rathaus randaliere, laut herum schreie und Selbstgespräche führe. Die eingesetzten Beamten konnten den offensichtlich verwirrten 36-Jährigen in der Nähe des Rathauses feststellen. Dem Mann wurde ein Platzverweis für den Bereich des Rathauses erteilt. Die Beschädigung eines Mülleimers und das Herausreißen eines Schildes aus dessen Verankerung zieht eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung nach sich.

